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22:49   22 Августа 2020
Политика

Лавров заявил о намеренном желании США избавиться от внешних обязательств

Лавров заявил о намеренном желании США избавиться от внешних обязательств

Власти США старательно пытаются избавиться от связывающих государство многосторонних обязательств. Для реализации намерений Вашингтон систематически беспричинно запугивает рестрикциями и вводит санкции против других стран.

Политик перечислил страны, которым за последнее время пришлось столкнуться с несоответствующей международным нормам политикой США. Среди "мишеней" Вашингтона числятся такие страны, как Китай, Иран, Россия и другие, передает РИА Новости.

"А потом заявляют всем остальным странам мира, чтобы они не смели торговать с теми государствами, которых США хотят изолировать", — добавил Лавров.

Также недавно Лавров выразил надежду, что возобновление авиасообщения с Грузией станет вопросом ближайшего будущего, сообщает телеканал "360".

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Автор: Руслан Неглинный
#сша #санкции #лавров

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