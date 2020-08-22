Лавров заявил о намеренном желании США избавиться от внешних обязательств

Власти США старательно пытаются избавиться от связывающих государство многосторонних обязательств. Для реализации намерений Вашингтон систематически беспричинно запугивает рестрикциями и вводит санкции против других стран.

Политик перечислил страны, которым за последнее время пришлось столкнуться с несоответствующей международным нормам политикой США. Среди "мишеней" Вашингтона числятся такие страны, как Китай, Иран, Россия и другие, передает РИА Новости.

"А потом заявляют всем остальным странам мира, чтобы они не смели торговать с теми государствами, которых США хотят изолировать", — добавил Лавров.

Также недавно Лавров выразил надежду, что возобновление авиасообщения с Грузией станет вопросом ближайшего будущего, сообщает телеканал "360".