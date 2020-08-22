Российские астронавты поделились с коллегой из США модулем для сна на МКС

Астронавты из России предоставили американскому космонавту Кристоферу Кэссиди отдельный модуль для сна из-за слабой утечки кислорода в американском сегменте международной космической станции (МКС). Об этом рассказал космонавт Иван Вагнер.

Помимо спального модуля Кэссиди получил отдельный умывальник, который был оборудован в грузовом корабле, передает телеканал "360".

"Крис растянул спальный мешок как гамак, получилось очень даже неплохо", — написал Вагнер у себя на странице "ВКонтакте".

Отмечается, что утечка была обнаружена 20 августа. Как сообщили в Роскосмосе, люки между модулями станции будут закрыты до выявления места утечки, а все космонавты, включая Ивана Вагнера, Кристофера Кэссиди и Анатолия Иванишина будут изолированы в российском сегменте МКС.