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22:33   22 Августа 2020
Общество

Российские астронавты поделились с коллегой из США модулем для сна на МКС

Российские астронавты поделились с коллегой из США модулем для сна на МКС

Астронавты из России предоставили американскому космонавту Кристоферу Кэссиди отдельный модуль для сна из-за слабой утечки кислорода в американском сегменте международной космической станции (МКС). Об этом рассказал космонавт Иван Вагнер.

Помимо спального модуля Кэссиди получил отдельный умывальник, который был оборудован в грузовом корабле, передает телеканал "360".

"Крис растянул спальный мешок как гамак, получилось очень даже неплохо", — написал Вагнер у себя на странице "ВКонтакте".

Отмечается, что утечка была обнаружена 20 августа. Как сообщили в Роскосмосе, люки между модулями станции будут закрыты до выявления места утечки, а все космонавты, включая Ивана Вагнера, Кристофера Кэссиди и Анатолия Иванишина будут изолированы в российском сегменте МКС.

"Мы всем экипажем изолировались на три дня в двух модулях российского сегмента. Причиной тому послужила слабая утечка атмосферы из объема станции. Нет поводов для беспокойств", — уточнил Вагнер.

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Автор: Кристина Мокроусова
#утечка #мкс #вагнер #Кэссиди

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