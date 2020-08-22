Предвыборный штаб Трампа потратил рекордную сумму на избирательную кампанию

Команда президента США Дональда Трампа, Республиканская партия и еще два связанных с ними комитета, потратила рекордное количество средств на предвыборную гонку. Об этом сообщило издание The Washington Post.

Глава Белого Дома начал собирать и тратить средства на будущую кампанию по переизбранию сразу после вступления в должность президента, раньше, чем все его предшественники, сообщает РЕН ТВ. Основной конкурент Трампа на выборах, член Демократической партии Джозеф Байден, к августу собрал 300 млн долларов добровольных пожертвований, в то время как его главный соперник — 294 млн долларов. Кроме того, Байден только за одну неделю смог собрать более 70 миллионов долларов пожертвований, передает телеканал "360".

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября 2020 года. По словам Трампа, он и представитель демократов Джозеф Байден имеют одинаковые шансы на победу, передает ТАСС.