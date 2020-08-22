Выдвижение Трампа кандидатом на пост главы США пройдет в городе Шарлотт

Действующий американский лидер Дональд Трамп официально будет выдвинут в качестве кандидата от партии республиканцев на пост президента США 24 августа в городе Шарлот (штат Северная Каролина). Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Согласно данным пресс-службы, Трамп прибудет в Шарлотт в 11:45 по местному времени (18:45 по московскому времени). Помимо действующего главы государства, от партии республиканцев на пост нового вице-президента США в этот же день будет выдвинут Майкл Пенс, передает ТАСС. По данным СМИ, 24 августа в Шарлотте ожидаются акции протеста против политики, которую ведет Трамп.

Также отмечается, что из-за пандемии коронавируса, вместо 2 550 делегатов съезда будет всего 336. На церемонии ограничат число журналистов.