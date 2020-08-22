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Выдвижение Трампа кандидатом на пост главы США пройдет в городе Шарлотт

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21:26   22 Августа 2020
Политика

Выдвижение Трампа кандидатом на пост главы США пройдет в городе Шарлотт

Выдвижение Трампа кандидатом на пост главы США пройдет в городе Шарлотт

Действующий американский лидер Дональд Трамп официально будет выдвинут в качестве кандидата от партии республиканцев на пост президента США 24 августа в городе Шарлот (штат Северная Каролина). Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Согласно данным пресс-службы, Трамп прибудет в Шарлотт в 11:45 по местному времени (18:45 по московскому времени). Помимо действующего главы государства, от партии республиканцев на пост нового вице-президента США в этот же день будет выдвинут Майкл Пенс, передает ТАСС. По данным СМИ, 24 августа в Шарлотте ожидаются акции протеста против политики, которую ведет Трамп.

Также отмечается, что из-за пандемии коронавируса, вместо 2 550 делегатов съезда будет всего 336. На церемонии ограничат число журналистов.

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Автор: Борис Нестеров
#сша #выборы #трамп #шарлотт

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