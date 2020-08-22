Кнутов высказался о "нездоровой" активности войск НАТО у границ Норвегии

Военный эксперт Юрий Кнутов прокомментировал странную активность войск НАТО у границ Норвегии.

Как отмечает ФАН, специалист заметил, что к норвежским рубежам начали стягиваться атомные подводные лодки. Кроме того, к границе страны приблизились радиолокационные станции и другие военные корабли государств, которые являются членами военно-политического блока.

НАТО подобной "нездоровой активностью" пытается усилить свое присутствие в арктическом регионе в краткие сроки, полагает Кнутов. Эксперт также не исключил, что это может быть частью подготовки провокаций со стороны Запада относительно реализации проекта "Северный поток — 2".