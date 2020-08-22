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21:06   22 Августа 2020
Армия

Кнутов высказался о "нездоровой" активности войск НАТО у границ Норвегии

Кнутов высказался о "нездоровой" активности войск НАТО у границ Норвегии

Военный эксперт Юрий Кнутов прокомментировал странную активность войск НАТО у границ Норвегии. 

Как отмечает ФАН, специалист заметил, что к норвежским рубежам начали стягиваться атомные подводные лодки. Кроме того, к границе страны приблизились радиолокационные станции и другие военные корабли государств, которые являются членами военно-политического блока.

НАТО подобной "нездоровой активностью" пытается усилить свое присутствие в арктическом регионе в краткие сроки, полагает Кнутов. Эксперт также не исключил, что это может быть частью подготовки провокаций со стороны Запада относительно реализации проекта "Северный поток — 2".

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Автор: Кристина Мокроусова
#нато #норвегия #эксперт

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