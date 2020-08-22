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 Невский завод электрического транспорта поставит в Ульяновск 29 трамваев

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20:57   22 Августа 2020
Общество

Невский завод электрического транспорта поставит в Ульяновск 29 трамваев

Невский завод электрического транспорта поставит в Ульяновск 29 трамваев

Петербург поставит в Ульяновск 29 трамваев "Львенок". Об этом рассказал губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на своей странице в социальной сети Facebook.

Трамваи собирают на Невском заводе электрического транспорта. Масштабы производства впечатляют, написал Сергей Морозов. В субботу прошли испытания трамвайных вагонов. Это современный электротранспорт, который станет комфортным средством передвижения для жителей региона, добавил губернатор Ульяновской области.

Глава Петербурга Александр Беглов поздравил победителей конкурса детских рисунков о транспорте. Их наградили 19 августа. Первое место в конкурсе заняла 7-летняя петербурженка. Телеканал "360" сообщил, что под "Натюрмортом" художника Пабло Пикассо нашли скрытое изображение.

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Автор: Руслан Неглинный
#петербург #ульяновск #трамваи

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