Невский завод электрического транспорта поставит в Ульяновск 29 трамваев

Петербург поставит в Ульяновск 29 трамваев "Львенок". Об этом рассказал губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на своей странице в социальной сети Facebook.

Трамваи собирают на Невском заводе электрического транспорта. Масштабы производства впечатляют, написал Сергей Морозов. В субботу прошли испытания трамвайных вагонов. Это современный электротранспорт, который станет комфортным средством передвижения для жителей региона, добавил губернатор Ульяновской области.

Глава Петербурга Александр Беглов поздравил победителей конкурса детских рисунков о транспорте. Их наградили 19 августа. Первое место в конкурсе заняла 7-летняя петербурженка. Телеканал "360" сообщил, что под "Натюрмортом" художника Пабло Пикассо нашли скрытое изображение.