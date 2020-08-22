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20:50   22 Августа 2020
Наука

Ученые из Германии выяснили, что еще может способствовать развитию диабета

Ученые из Германии выяснили, что еще может способствовать развитию диабета

Нарушение функций головного мозга — это еще одна причина развития диабета. К такому выводу пришли ученые из Немецкого центра исследований диабета и Мюнхенского центра Гельмгольца.

Гормон поджелудочной железы инсулин контролирует количество сахара в крови. Он воздействует и на гипоталамус, то есть на гормональный центр мозга. В некоторых случаях инсулин теряет свою активность. Например, подобное возможно при ожирении. Это приводит к повышенному уровню сахара в крови.

Такое состояние называют инсулинорезистентность. Белок Dusp8, кодирующийся геном DUSP8, может контролировать толерантность к глюкозе и изменять чувствительность к инсулину, считают ученые. Таким образом, специалисты выяснили особую роль гена как своего рода привратника при гипоталамусе. Телеканал "360" рассказал, что мед противопоказан диабетикам.

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Автор: Василий Пименов
#диабет #германия #здоровье

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