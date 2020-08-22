Хозяева Навального устроили его побег из России

Запад организовал побег для блогера Алексея Навального под предлогом госпитализации в немецкую клинику. Такое мнение высказал в субботу, 22 августа, главный редактор интернет-издания Politrussia.com Руслан Осташко.

По мнению собеседника "ПолитЭксперта", западные хозяева сделали Навального своим заложником, чтобы спасти блогера от правосудия в России. Журналист уверен, что к операции по перевозке активиста в ФРГ причастны люди из его окружения, в частности спонсоры.

Осташко утверждает, что Навальный уже не может выходить на площади и митинговать, а в следующем году запланированы выборы в Госдуму РФ. Западные недоброжелатели не оставили надежд и планов поменять политический курс всех бывших республик СССР, им нужны протесты, а блогер этого делать не хочет и не может, считает журналист.