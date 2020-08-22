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20:33   22 Августа 2020
Политика

Зеленский рассказал о своих президентских задачах

Зеленский рассказал о своих президентских задачах

Завершение войны на востоке Украины является ключевой задачей президента страны. Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский.

Зеленский отметил, что ситуация в Донбассе стала огромным вызовом не только для Киева, но и государства в целом. С этим предстоит справиться президенту и его соратникам, пишет РИА Новости.

В качестве других нерешенных президентских задач Зеленский назвал сохранение независимости Украины, увеличение экономических показателей, усиление геополитических позиций на международной арене.

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Автор: Борис Нестеров
#донбасс #украина #президент #война #задачи #зеленский

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