Зеленский рассказал о своих президентских задачах

Завершение войны на востоке Украины является ключевой задачей президента страны. Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский.

Зеленский отметил, что ситуация в Донбассе стала огромным вызовом не только для Киева, но и государства в целом. С этим предстоит справиться президенту и его соратникам, пишет РИА Новости.

В качестве других нерешенных президентских задач Зеленский назвал сохранение независимости Украины, увеличение экономических показателей, усиление геополитических позиций на международной арене.