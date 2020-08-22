СМИ Китая оценили решение РФ заменить огромные АПЛ «Акула» на подлодки «Борей»

Россия остается единственным обладателем атомной подводной лодки (АПЛ) «Акула» с максимальным тоннажем, но вскоре заменит ее более эффективными образцами проектов «Борей-А» и «Ясень-М». Об этом пишет китайское издание Sohu.

Ядерный арсенал есть у небольшого количества стран, а самостоятельно способны строить атомные субмарины единицы, говорится в материале. По данным Sohu, только в шести государствах есть специалисты, которые могут сконструировать такие подлодки.

Основные субмарины Соединенных Штатов, Британии и Франции имеют одинаковое водоизмещение – 14-18 тысяч тонн. Индийская подлодка – около шести тысяч тонн. Тоннаж китайских АПЛ составляет 11 тысяч. По мнению Sohu, Россия всегда была известна как «боевая нация» Водоизмещение ее атомных подводных лодок находится «далеко за пределами воображения».

«Акула» весит 48 тысяч тонн — в два раза больше американских, британских и французских основных сумбарин. Также российское судно в четыре раза превышает водоизмещение китайской «094 Цзинь».

Строительство первой «Акулы» было начато еще во времена Советского Союза — в 1977 году. Через три года ее спустили на воду. Советская АПЛ достаточно довольно мощной в качестве оружия холодной войны, считают журналисты. Она была вооружена 20-ю баллистическими ракетами, несущими ядерную ракету типа Р-39. Боевая часть могла переносить10 таких атомных боеголовок. Ракета была способна нанести удар по 10 наземным стратегическим целям, а при запуске всех БРПЛ уничтожалось 200 объектов за раз.

В советский период всего построили шесть таких подлодок. С распадом СССР субмарины строить перестали. Россия оставила на вооружении только АПЛ «Дмитрий Донской».

«Класс "Акула" все еще способен сыграть важную роль в сдерживании врага. Однако это продукт прошлой эпохи, который на вооружении уже несколько десятилетий», — пишет Sohu.

Военно-морской флот РФ скоро снимет с вооружения последний корабль класса «Акула». По словам журналистов, Москва строит новое поколение АПЛ – проекты «Борей-А» и «Ясень-М». Боевые возможности корабля теперь будут определяться тактико-техническими характеристиками. Гигантские АПЛ скоро навсегда исчезнут из поля зрения, резюмирует издание.