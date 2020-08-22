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20:29   22 Августа 2020
Наука

Грудное молоко могут использовать как основу лекарства против COVID-19

Грудное молоко могут использовать как основу лекарства против COVID-19

Основой для лекарства против COVID-19 может стать грудное молоко. К такому выводу пришли ученые из нескольких университетов в Пекине и Нанкине.

В ходе исследования специалисты изучали клеточные культуры, зараженные псевдовирусом, то есть специально ослабленным аналогом COVID-19. Протеин из козьего молока тоже оказывал противовирусный эффект, отмечают зарубежные исследователи.

Коронавирус способно подавлять даже некипяченое коровье молоко, но очень слабо. Кипячение разрушает протеины. Это значит, что противовирусный эффект сходит на нет. Результаты работы китайских ученых предстоит неоднократно проверить. Телеканал "360" сообщал, что США выделили Украине 18 млн долларов на борьбу с коронавирусом.

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Автор: Борис Нестеров
#лекарство #молоко #коронавирус

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