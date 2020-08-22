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20:18   22 Августа 2020
Общество

Китайскую вакцину от коронавируса на основе насекомых протестируют на людях

Китайскую вакцину от коронавируса на основе насекомых протестируют на людях

Испытания вакцины от коронавируса на основе насекомых стартовали в Китае. Препарат проверят на людях, сообщили в госуправлении медицинской продукцией КНР.

Вакцина прошла успешное тестирование на обезьянах и других животных. Препарат разрабатывался в течение нескольких месяцев. Высококачественный продукт не вызвал серьезных побочных эффектов в ходе исследований, рассказали специалисты Сычуаньского университета.

Производители собираются выпускать более 100 млн комплектов вакцины в год. Китайский эпидемиолог Чжун Наньшань высоко оценил российский препарат против COVID-19, разработанный в центре Гамалеи. Россия первой в мире зарегистрировала вакцину 11 августа, об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

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Автор: Ирина Большунова
#китай #испытания #вакцина

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