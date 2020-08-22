Китайскую вакцину от коронавируса на основе насекомых протестируют на людях

Испытания вакцины от коронавируса на основе насекомых стартовали в Китае. Препарат проверят на людях, сообщили в госуправлении медицинской продукцией КНР.

Вакцина прошла успешное тестирование на обезьянах и других животных. Препарат разрабатывался в течение нескольких месяцев. Высококачественный продукт не вызвал серьезных побочных эффектов в ходе исследований, рассказали специалисты Сычуаньского университета.

Производители собираются выпускать более 100 млн комплектов вакцины в год. Китайский эпидемиолог Чжун Наньшань высоко оценил российский препарат против COVID-19, разработанный в центре Гамалеи. Россия первой в мире зарегистрировала вакцину 11 августа, об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.