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20:08   22 Августа 2020
Экономика

Финансовый консультант объяснила, как выгодно инвестировать деньги

Финансовый консультант объяснила, как выгодно инвестировать деньги

Многие российские граждане находятся в поиске выгодных способов сохранить накопления на фоне понижения банками процентных ставок по рублевым вкладам. Как выгодно инвестировать средства, рассказала финансовый консультант Наталья Смирнова.

Кредитные организации поддерживают мировой тренд по снижению доходности вкладов и депозитов. На фоне этого обладатели крупных активов ищут возможность сохранить накопления, избежав при этом риска потерять деньги. В этой ситуации россияне могут обратиться к облигациям. Данный способ обеспечит хороший годовой доход, однако с 2021 года ставка по НДФЛ будет увеличена, что отразится на накоплениях, передает РБК.

Эксперт также отметила фонды рентной недвижимости с помещениями складов и торговых центров. Доходность может составить около 10% годовых. Также Смирнова советует обратить внимание на структурные продукты, которые предоставляют полную защиту капитала от потерь.

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Автор: Илья Романович
#инвестиции #вклад #сбережения

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