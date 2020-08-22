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20:03   22 Августа 2020
Общество

Контрафактный алкоголь обнаружили в ресторанах турецкого курорта

Контрафактный алкоголь обнаружили в ресторанах турецкого курорта

Рестораны, работающие на турецком курорте Мармарис, торговали поддельным алкоголем. К такому выводу пришли правоохранители по результатам проверки нескольких увеселительных заведений. Об этом сообщили СМИ в субботу, 22 августа.

Федеральное агентство новостей пишет, что турецкая полиция провела очередной рейд по борьбе с контрабандой и запрещенными веществами. В проверке ресторанов курорта Мармарис участвовали 105 стражей порядка.

Правоохранители арестовали пять заведений из-за отсутствия необходимой документации. Еще четыре ресторана в скором времени лишатся лицензии. Кроме этого, около 20 сотрудников организаций получили штрафы за отсутствие масок и несоблюдение социальной дистанции. Согласно отчету, полиция изъяла большое количество поддельного алкоголя.

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Автор: Ирина Большунова
#турция #алкоголь #курорт

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