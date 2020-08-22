Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
СМИ Китая оценили решение РФ заменить огромные АПЛ «Акула» на подлодки «Борей»

СМИ Китая оценили решение РФ заменить огромные АПЛ «Акула» на подлодки «Борей»

 Невский завод электрического транспорта поставит в Ульяновск 29 трамваев

Невский завод электрического транспорта поставит в Ульяновск 29 трамваев
Финансовый консультант объяснила, как выгодно инвестировать деньги

Финансовый консультант объяснила, как выгодно инвестировать деньги

 В Совфеде назвали главное условие для продления выплат на детей

В Совфеде назвали главное условие для продления выплат на детей
Выдвижение Трампа кандидатом на пост главы США пройдет в городе Шарлотт

Выдвижение Трампа кандидатом на пост главы США пройдет в городе Шарлотт

 Хозяева Навального устроили его побег из России

Хозяева Навального устроили его побег из России
СМИ Китая оценили решение РФ заменить огромные АПЛ «Акула» на подлодки «Борей»

СМИ Китая оценили решение РФ заменить огромные АПЛ «Акула» на подлодки «Борей»

 Невский завод электрического транспорта поставит в Ульяновск 29 трамваев

Невский завод электрического транспорта поставит в Ульяновск 29 трамваев
Финансовый консультант объяснила, как выгодно инвестировать деньги

Финансовый консультант объяснила, как выгодно инвестировать деньги

 В Совфеде назвали главное условие для продления выплат на детей

В Совфеде назвали главное условие для продления выплат на детей
Выдвижение Трампа кандидатом на пост главы США пройдет в городе Шарлотт

Выдвижение Трампа кандидатом на пост главы США пройдет в городе Шарлотт

 Хозяева Навального устроили его побег из России

Хозяева Навального устроили его побег из России
20:29   22 Августа 2020
Россия

В Крыму дали понять, что шантаж Киева с помощью воды не пройдет

В Крыму дали понять, что шантаж Киева с помощью воды не пройдет

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью местным СМИ заявил, что подача воды в Крым будет возобновлена, но лишь в случае «возвращения» полуострова в состав страны. Председатель президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко уверен, что шантаж Киева с помощью воды не пройдет.

В эфире радио Sputnik политолог заметил, что Крым всегда был, есть и будет российском.

«Это первое. Второе: шантаж с помощью воды не пройдет, по одной простой причине. Нас пытались оставить без электроэнергии, без продуктов питания, а сегодня, пользуясь временными трудностями, связанными с климатическими условиями, тоже пытаются о чем-то заявлять. Всерьез Зеленского и его заявления принимать не нужно, мы свои вопросы с водой решим здесь, а торговать своей свободой мы не собираемся», — сказал  Колесниченко.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с РФ подача воды по каналу в регион была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год обмелели из-за малого количества осадков, а также путем бурения скважин и добычи воды из подземных источников.

В Симферополе и ряде населенных пунктов в Симферопольском и Бахчисарайском районах с 24 августа вводится поэтапный режим ограничения водоснабжения.

В Крыму дали понять, что шантаж Киева с помощью воды не пройдет

Ранее Зеленский заявил, что подачу днепровской воды в Крым возобновят, но после его возвращения в состав Украины.

«Мы сейчас не говорим ни о какой подаче воды в Крым. Я не знаю, кто поднимает этот вопрос», — сказал украинский президент.

Крым вошел в состав России после проведенного там в марте 2014 года референдума. Украина продолжает считает полуостров своей, но «временно оккупированной территорией», и призывает Запад поддержать такую позицию.

В Кремле не раз отмечали, что жители полуострова сделали свой выбор в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Напомним, в июне сенатор от республики Крым Сергей Цеков заверил корреспондента «Политики Сегодня», что полуостров не нуждается в помощи Украины и в полной мере обеспечивает себя питьевой водой за счет подземных, атмосферных источников, и накопительных водохранилищ.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#россия #украина #крым #вода #зеленский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...