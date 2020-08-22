В Крыму дали понять, что шантаж Киева с помощью воды не пройдет

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью местным СМИ заявил, что подача воды в Крым будет возобновлена, но лишь в случае «возвращения» полуострова в состав страны. Председатель президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко уверен, что шантаж Киева с помощью воды не пройдет.

В эфире радио Sputnik политолог заметил, что Крым всегда был, есть и будет российском.

«Это первое. Второе: шантаж с помощью воды не пройдет, по одной простой причине. Нас пытались оставить без электроэнергии, без продуктов питания, а сегодня, пользуясь временными трудностями, связанными с климатическими условиями, тоже пытаются о чем-то заявлять. Всерьез Зеленского и его заявления принимать не нужно, мы свои вопросы с водой решим здесь, а торговать своей свободой мы не собираемся», — сказал Колесниченко.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с РФ подача воды по каналу в регион была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год обмелели из-за малого количества осадков, а также путем бурения скважин и добычи воды из подземных источников.

В Симферополе и ряде населенных пунктов в Симферопольском и Бахчисарайском районах с 24 августа вводится поэтапный режим ограничения водоснабжения.

Ранее Зеленский заявил, что подачу днепровской воды в Крым возобновят, но после его возвращения в состав Украины.

«Мы сейчас не говорим ни о какой подаче воды в Крым. Я не знаю, кто поднимает этот вопрос», — сказал украинский президент.

Крым вошел в состав России после проведенного там в марте 2014 года референдума. Украина продолжает считает полуостров своей, но «временно оккупированной территорией», и призывает Запад поддержать такую позицию.

В Кремле не раз отмечали, что жители полуострова сделали свой выбор в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Напомним, в июне сенатор от республики Крым Сергей Цеков заверил корреспондента «Политики Сегодня», что полуостров не нуждается в помощи Украины и в полной мере обеспечивает себя питьевой водой за счет подземных, атмосферных источников, и накопительных водохранилищ.