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19:52   22 Августа 2020
Экономика

В Совфеде назвали главное условие для продления выплат на детей

В Совфеде назвали главное условие для продления выплат на детей

Российские власти приняли принципиальное решение материально поддержать семьи с детьми во время пандемии коронавируса. О возможностях выделить дополнительные средства рассказал член Совета Федерации Валерий Рязанский.

Ежедневно за выплатами на детей от 3 до 16 лет обращаются более 10 тыс. человек, отметил сенатор в беседе с МК. На сегодняшний день в рамках социальной поддержки власти реализовали около 580 млрд рублей. Продление выплат перед новым учебным годом изначально в проекте не было предусмотрено и потребует дополнительных расходов. Однако такое решение может быть принято президентом на самом высоком уровне.

Подобные инициативы требуют изыскания средств в федеральном бюджете, напомнил Рязанский. В условиях пандемии Россия уже понесла экономические потери. Не исключено, что пособия будут носить региональный характер и будут направляться только тем семьям, которые действительно в них нуждаются.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #совет федерации #социальная политика #выплаты на детей

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