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Спецоперация по вывозу Навального из РФ организована сомнительным фондом
19:25   22 Августа 2020
Общество

Федоров: Навальный не справился с задачами США и западных спецслужб

Федоров: Навальный не справился с задачами США и западных спецслужб

Поспешная отправка блогера Алексея Навального в немецкую клинику "Шарите" может оказаться заранее спланированной спецоперацией Запада. Такое мнение высказал депутат Госдумы РФ Евгений Федоров.

Бегству Навального могло поспособствовать несколько факторов. Глава признанного в РФ иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" не справился с задачами США и западных спецслужб по дестабилизации ситуации в России и принял решение бежать за границу. Для этого была разработана известная схема, которой не раз пользовались представители "оппозиции" и "борцы с режимом". В клинике "Шарите" в Германии лечились основатель "Медиазоны" Петр Верзилов, экс-президент Украины Виктор Ющенко, а также бывший премьер Украины Юлия Тимошенко.

""Отравление" с самого начала могло быть разыгранной историей", — говорит Федоров в беседе с Федеральным агентством новостей.

"Жертвы режима" подозрительно быстро избавлялись от своих недугов в немецкой клинике. Вероятно, расшатывать ситуацию в России Навальный продолжит из-за границы и на родину уже не вернется, считает депутат ГД. Блогер пойдет по стопам беглого олигарха Михаила Ходорковского, предположил парламентарий. Глава ФБК был госпитализирован в омскую больницу с подозрением на отравление 20 августа, два дня спустя его доставили в немецкую клинику.

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Автор: Борис Нестеров
#навальный #федоров #бегство

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