Интернет-издание Bellingcat отреагировало на расследование Федерального агентства новостей о поездке журналистов CNN в ЦАР. Новое "разоблачение" от западного ресурса было попыткой связать РИА ФАН со спецслужбами.

Однако ситуация оказалась диаметрально противоположной. Якобы независимый центр расследований на самом деле финансируется Минобороны Великобритании, что стало известно еще в 2016 году благодаря информации на Wikileaks.

Позже случилась утечка информации о британском разведывательном проекте Integrity Initiative. Благодаря этому стало известно, что Bellingcat включен в эту сеть, и финансируется Великобританией, США и НАТО, сообщает РИА ФАН. После этого начался поток сомнительных "расследований" антироссийской направленности.

Что касается журналистов CNN, то они активно пытались найти в ЦАР недовольных Россией. Однако местные жители даже за деньги не смогли дать американцам то, чего они так хотели.

Ситуацию прокомментировал член экспертного совета организации «Офицеры России» Александр Перенджиев. Он уверен, что такие нападки появляются вследствие утраты позиций западных стран на территории Африки.

"Логика у них такая: если что-то направлено против них — это действия России. Вот они и начинают новый этап информационной войны против нашей страны", — уверен эксперт.

У член-корреспондента РАЕН Константина Соколова немного другая точка зрения. Он уверен, что антироссийская истерия была вызвана реакцией Запада на белорусские события.