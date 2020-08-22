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19:47   22 Августа 2020
Россия

В «Сильной России» предложили ввести новые традиции Дня Государственного флага

В «Сильной России» предложили ввести новые традиции Дня Государственного флага

Общероссийское движение «Сильная Россия» предлагает в День Государственного флага вывешивать флаги на частные дома и раздавать ленточки с российским триколором. Об этом «Политике Сегодня» рассказал председатель движения Антон Цветков.

«На многоквартирных домах флаги вывешиваются централизовано, а вот в частном секторе их нет. Предлагаю всем гражданам 22 августа вешать флаг России на своих домах в городах и селах. Было бы здорово, если бы  россияне в этот день надевали  ленточку триколора на свою одежду или повязывали на авто», — считает он.

Цветков напомнил, что национальный флаг — это символ, олицетворяющий единство и силу российского народа, его многовековую историю. В День Государственного особенно важно рассказывать об истории триколора подрастающему поколению, считает глава «Сильной России».

«Уверен, что нужно развивать этот праздник: придать ему большую торжественность, значимость и народную любовь, наполнить его смыслом. День Государственного флага —важный праздник, но многие граждане о нем не помнят и не придают должного значения, — сказал общественный деятель.

Активисты «Сильной России» раздали более двухсот тысяч ленточек триколора по всей стране, рассказал Цветков. По его мнению, такие  акции в будущем нужно расширять и проводить ежегодно. Кроме того, «Сильная Россия»  предложила разрешить отечественным предпринимателям в течении недели в преддверии праздника продавать флаги России без разрешения.

«В рамках празднования Дня Государственного флага  также предлагаем проводить в регионах автопробеги с триколорами. Это создаст праздничное настроение и патриотическое настроение у наших соотечественников», — резюмировал  Цветков.

Напомним, российский триколор получил статус национального флага 29 лет назад. Соответствующее постановление власти РСФСР приняли 22 августа 1991 года. День государственного флага России был установлен в 1994 году.

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Автор: Арсений Аскольский
#триколор #флаг россии #сильная россия #день флага

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