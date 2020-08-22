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18:58   22 Августа 2020
Общество

Инициативу о защите пушных животных поддержали российские звезды

Инициативу о защите пушных животных поддержали российские звезды

Петицию с требованием запретить разведение зверей для получения меха выпустила организация "Голоса за животных". Обращение поддержали более 1000 россиян, в том числе знаменитости.

Лисы, норки, шиншиллы, еноты и другие животные содержатся в тесных и грязных клетках, пол которых режет лапы, находятся в стрессе и страдают от заболеваний. Зверей убивают с помощью запрещенного во многих странах дитилина, тока или металлических дубинок. Жестокое обращение с животными подтвердилось масштабным расследованием. Об этом "ПолитЭксперту" рассказали в "Голосах за животных".

Принятые поправки в Конституцию РФ помогут защитить обитателей звероферм на законодательном уровне. Именитые российские звезды, такие как актриса Анна Ковальчук, солистка группы IOWA Екатерина Иванчикова и лидер группы "Порнофильмы" Владимир Котляров тоже поддержали инициативу. Ковальчук назвала одежду из шкур животных не натуральной, а мертвой. Иванчикова убеждена, что мода на меха ушла в прошлое. Когда петицию подпишут более 100 тыс. человек, инициативу рассмотрят на федеральном уровне.

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Автор: Илья Романович
#защита #животные #звезды

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