Блогера Алексея Навального отправили на лечение в Германию. Какова будет дальнейшая судьба блогера на Западе, остается только гадать. Впрочем, варианты развития событий есть. На некоторые мысли наталкивает инициатор побега — фонд Cinema for Peace.

Фонд Cinema for Peace стал инициатором транспортировки впавшего в кому Алексея Навального в Германию, а деньги на это выделил бизнесмен Борис Зимин. Редакция Nation News приводит подробности ситуации и рассказывает о некоторых перспективах блогера на Западе.

Так, к примеру, не исключено, что Зимин скооперируется с активистами Cinema for Peace и сможет выработать стратегию дальнейших действий. Вывоз Навального на Запад смогут представить в выгодном для провокаторов свете. Вполне вероятно, что фонд даже снимет о Навальном и вообще обо всей так называемой российской оппозиции документальный фильм.

Вывозу Алексея Навального в ФРГ предшествовали события в Сибири. Блогер вылетел из Томска в Москву, но самолет срочно посадили в Омске, так как на борту ему стало плохо. Уже в больнице Навальный впал в кому, его подключили к аппарату ИВЛ. Это произошло 20 августа, а утром 22 числа медицинский самолет доставил блогера в Германию для дальнейшего лечения.

Изначальной версией ухудшения здоровья Алексея Навального называли отравление наркотиками, возможно — нейролептиками. Выяснилось также, что он целый месяц сидел на антидепрессантах.