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Спецоперация по вывозу Навального из РФ организована сомнительным фондом
18:43   22 Августа 2020
Общество

Фонд Cinema for Peace может снять на Западе кино об "отравленном" Навальном

Фонд Cinema for Peace может снять на Западе кино об "отравленном" Навальном

Блогера Алексея Навального отправили на лечение в Германию. Какова будет дальнейшая судьба блогера на Западе, остается только гадать. Впрочем, варианты развития событий есть. На некоторые мысли наталкивает инициатор побега — фонд Cinema for Peace.

Фонд Cinema for Peace стал инициатором транспортировки впавшего в кому Алексея Навального в Германию, а деньги на это выделил бизнесмен Борис Зимин. Редакция Nation News приводит подробности ситуации и рассказывает о некоторых перспективах блогера на Западе.

Так, к примеру, не исключено, что Зимин скооперируется с активистами Cinema for Peace и сможет выработать стратегию дальнейших действий. Вывоз Навального на Запад смогут представить в выгодном для провокаторов свете. Вполне вероятно, что фонд даже снимет о Навальном и вообще обо всей так называемой российской оппозиции документальный фильм.

Вывозу Алексея Навального в ФРГ предшествовали события в Сибири. Блогер вылетел из Томска в Москву, но самолет срочно посадили в Омске, так как на борту ему стало плохо. Уже в больнице Навальный впал в кому, его подключили к аппарату ИВЛ. Это произошло 20 августа, а утром 22 числа медицинский самолет доставил блогера в Германию для дальнейшего лечения.

Изначальной версией ухудшения здоровья Алексея Навального называли отравление наркотиками, возможно — нейролептиками. Выяснилось также, что он целый месяц сидел на антидепрессантах.

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Автор: Кристина Мокроусова
#германия #навальный #отравление #побег #Cinema for Peace

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