"Агентов украинских спецслужб" Белку и Стрелку показали в Роскосмосе

Изображение собак Белки и Стрелки в вышиванках и солнцезащитных очках в роли агентов Службы безопасности Украины появилось в Twitter-аккаунте Роскосмоса.

Так представители госкорпорации отреагировали на публикацию РИА Новости о рекламном ролике Службы безопасности Украины (СБУ). В нем продемонстрировано, как украинский шпион передает секретные данные через затопленную российскую орбитальную станцию "Мир".

Космические ракеты и корабли можно украсить изображениями городов Золотого кольца. Такое предложение озвучил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. По его словам, это может быть целая серия ракет-носителей, отмечает телеканал "360".