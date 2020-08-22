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18:15   22 Августа 2020
Общество

Каждый четвертый россиянин не одобряет аплодисменты при посадке лайнера

Каждый четвертый россиянин не одобряет аплодисменты при посадке лайнера

Россияне высказались о своем отношении к аплодисментам при посадке самолета. Исследование показало, что четверть граждан РФ негативно относится к этой традиции. Опрос провел сервис OneTwoTrip.

Почти половина путешественников любит благодарить пилотов аплодисментами, остальные респонденты относятся к аплодисментам равнодушно. Практически 100% туристов говорят "спасибо" стюардессам. Почти 90% россиян соскучились по полетам на воздушном судне, 70,7% любят путешествовать на самолете.

Границы для российских граждан открыла Польша после ограничений по коронавирусу. Жители РФ смогут посетить государство в ближайшее время. Также страна восстановила авиасообщение с Китаем, Сербией, Габоном, Сингапуром, Принсипи и Сан-Томе, передает телеканал "360".

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Автор: Борис Нестеров
#самолет #россияне #аплодисменты

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