Ставка России на золото пошатнет позиции гособлигаций США

Еще недавно Западная Европа и США смеялись над РФ и другими странами, которые наращивали свои запасы золота, а сейчас эксперты признают "золотую стратегию" Владимира Путина очень эффективной, отметил независимый экономист Дмитрий Адамидов.

В интервью ФБА "Экономика сегодня" он объяснил, что в 2005 году государства взяли курс на постепенный отказ от единственной мировой резервной валюты в пользу корзины валют. При этом долю золотых резервов наращивали все, кроме Европы и США.

Корзина валют будет привязана к СДР (специальные права заимствования), то есть к синтетической валюте Международного валютного фонда. Это означает, что странам нужно иметь в портфеле все валюты и золото, повышающее свое значение в новых условиях.

Непредсказуемая политика администрации Белого дома, интерес Федеральной резервной системы (ФРС) к заимствованиям, геополитическая нестабильность, а также стратегия России позволяют золоту выглядеть привлекательнее гособлигаций США, заявил Адамидов.