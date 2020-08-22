Китайские СМИ назвали русскую баню непростым испытанием для иностранцев

Связанные с русской баней обычаи поразили жителей КНР. Большинство традиций делает граждан РФ "боевой нацией", сообщают журналисты издания Sohu.

Эксперты из Китая уверены, что туристы не смогут понять особенности национального характера россиян, не попарившись в местной бане. Она издавна была атрибутом жизни жителей РФ, в том числе глав государства. Китайские обозреватели напомнили о Петре Великом, который построил большую баню в Париже. Французов поразили русские, выбежавшие из парилки прямо в реку, пишет "ПолитРоссия".

Китайские СМИ отметили "экстремальные" условия в банях — высокие температуры и густой пар. Удивляет иностранцев еще один обычай русских — хлестать друг друга вымоченными в кипятке березовыми вениками. Важную роль играет пища. Посетители бани едят соленые огурцы, моченые яблоки и квашеную капусту. Эти продукты удерживают жидкость в организме. "Хардкорной" китайцы назвали традицию россиян прыгать после парилки в сугроб или ледяную прорубь. Слабый иммунитет иностранцев может не выдержать такого испытания, отметили эксперты.