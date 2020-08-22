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17:15   22 Августа 2020
Армия

Самонкин объяснил, как фильм "Шугалей-2" поможет вызволить россиян

Самонкин объяснил, как фильм "Шугалей-2" поможет вызволить россиян

Фильм "Шугалей-2" напомнит зрителям о незаконном удержании российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана в Ливии, власть в которой захватили преступные силы. Об этом в субботу, 22 августа, заявил политолог Юрий Самонкин.

В беседе с корреспондентом Nation News эксперт напомнил, что Шугалей и Суэйфан были схвачены незаконно, и в этом ни у кого не возникает сомнений. Нашим ученым до сих пор не предъявили никаких обвинений, но и не отпустили на родину.

"Больше года к Шугалею и Суэйфану не подпускают адвокатов и даже представителей российского посольства, чтобы разобраться в этой ситуации", — посетовал Самонкин.

По словам политолога, в такую ситуацию могут попасть не только россияне, но и любые другие социологи или журналисты. Именно поэтому так важно показать фильм "Шугалей-2", который раскроет всю правду о происходящем в Ливии.

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Автор: Илья Романович
#Шугалей #суэйфан #Самонкин

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