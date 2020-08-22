Европейский суд не счел опасным пребывание Навального в БСМП №1

Европейский суд по правам человека посчитал безопасным нахождение блогера Алексея Навального в больнице Омска. Представители пациента не смогли убедить ЕСПЧ принять экстренные обеспечительные меры.

Европейский суд показал, что не считает нахождение Навального в омской больнице опасным для его здоровья. В медучреждение Алексея Навального срочно госпитализировали в бессознательном состоянии из аэропорта Омска 20 августа. Во время полета из Томска в Москву блогер неожиданно потерял сознание.

Медики пока не смогли установить точный диагноз. Однако представители Навального почти сразу заявили, что его якобы отравили неизвестным веществом. Никаких доказательств не было представлено, сообщает Федеральное агентство новостей. "Друзья" блогера потребовали, чтобы Навального лечили в иностранной клинике в Германии. Немецкий самолет прибыл в Омск, но российские врачи не могли дать разрешение на транспортировку, так как Навальный находился в коме, и его состояние было нестабильным.

Глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков (ранее возглавляемая им ассоциация "Агора" была признана иноагентом и ликвидирована) обратился в ЕСПЧ с просьбой принять обеспечительные меры для перевозки больного. Суд имеет на это право при условии, если уверен, что заявителю действительно угрожает опасность. Однако ЕСПЧ ограничился по сути нейтральным предписанием: обязал Россию допустить немецких врачей к пациенту и его медицинским документам. Однако решение запоздало, к этому времени немецкие врачи уже получили разрешение на перевозку Навального и находились в омской клинике.