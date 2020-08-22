Свыше 90 млн пассажиров воспользовались МЦД за 9 месяцев

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за девять месяцев работы Московского центрального диаметра его услугами воспользовались более 90 млн пассажиров.

Для многих это очень удобный и практичный вид транспорта. Он стал особенно актуальным для жителей Московской области, ежедневно приезжающих в столицу на работу. По мнению градоначальника, самыми популярными станциями стали "Одинцово", "Царицыно", "Белорусская". Новый проект был запущен в столице в ноябре прошлого года. В будущем московские власти собираются открыть еще шесть станций, сейчас их насчитывается 60.