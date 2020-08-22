Эксперт спрогнозировал ситуацию на рынке недвижимости

Снижения цен на российском рынке недвижимости в ближайшее время ждать не стоит, они будут только увеличиваться, считает владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский.

Поскольку падение ставки и первоначального взноса ипотеки снизило барьеры входа для клиента, простимулировало спрос, реакцией компаний и собственников станет повышение стоимости жилья при неизменном предложении. Увеличить его в краткосрочном периоде очень сложно, отметил Лазовский в комментарии изданию "Политика сегодня".

"Пандемия сместила приоритеты в сторону загородной недвижимости, но и влияние города остается достаточным. Я вижу приоритетные "нишевые истории" в ближайшем будущем во всех сферах рынка", — заявил эксперт.

На первичном рынке рост ожидается на 7–10%, как в загородном, так и многоэтажном сегментах. Если в малоэтажное строительство введут эскроу-счета — до 15%, а все идет именно к этому, застройщикам нужно компенсировать кредитную нагрузку. При этом в меньшей степени подвержено колебаниям и элитное жилье, подчеркнул спикер.

"С одной стороны, оно имеет высокий показатель эластичности. Люди, которые умеют зарабатывать, хорошо считают деньги. С другой стороны, ипотечные программы не оказывают в данном сегменте особого влияния", — пояснил Лазовский.

Также собеседник агентства прогнозирует подорожание на 3–5% в зависимости от поведения американской валюты, учитывая, что такие инвесторы и клиенты ориентируются больше на доллары, чем на рубли.