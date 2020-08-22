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16:40   22 Августа 2020
Армия

Новейший легкий пулемет РПЛ-20 "Калашникова" презентовали на "Армии-2020"

Новейший легкий пулемет РПЛ-20 "Калашникова" презентовали на "Армии-2020"

Концерн "Калашников" показал облик нового ручного пулемета РПЛ-20, заказанного Минобороны России, в преддверии открытия международного форума "Армия-2020". Об этом сообщили СМИ в субботу, 22 августа.

В самом концерне рассказали, что в основу создания пулемета лег его предшественник — РПК-16. Разработчики оружия по результатам опытно-войсковой эксплуатации решили внести в обновленную версию ряд изменений. Пока что создан только опытный образец пулемета.

После проведения испытаний партии РПК-16 российское минобороны смогло уточнить требования к этому виду оружия. Сейчас работа по созданию пулемета ведется в рамках гособоронзаказа, уточнили в концерне.

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Автор: Ирина Большунова
#калашников #рпк-16 #армия 2020

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