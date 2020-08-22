Добровинский заподозрил Ефремова в затягивании судебного процесса

Адвокат потерпевших по делу Михаила Ефремова прокомментировал отказ актера от адвокатов. По мнению Александра Добровинского, таким образом подсудимый затягивает процесс, так как на поиск новых юристов нужно время.

Домашний арест Михаила Ефремова скажется на том тюремном сроке, какой ему определит суд. День под арестом дома засчитывается как полтора дня в колонии, и дабы растянуть этот период артист и отказался от адвокатов. На поиски новых потребуется время, и суда не будет. После специалистам нужно будет ознакомиться с материалами дела. Свою точку зрения на решение Ефремова обозначил юрист Александр Добровинский, представляющий в суде интересы потерпевших.

"Чем дольше эта история тянется, тем она интереснее для господина Ефремова. Затягивание процесса — это логичная вещь, которую мы все могли предвидеть", — заявил адвокат.

Михаил Ефремов отказался от услуг Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской в ходе заседания суда 21 августа. Актер проходит в качестве обвиняемого по делу о смертельном ДТП на Садовом кольце 8 июня. На своем внедорожнике пьяный артист протаранил фургон на встречной полосе. Водитель Сергей Захаров погиб. Теперь Ефремову "светит" до 12 лет колонии. Своей вины он не признает.

Некоторые представители актерской когорты России в начале июня активно защищали коллегу, но существовали и иные мнения. К примеру, актриса Мария Миронова заявила, что если бы авария произошла в США, Михаила Ефремова ждал бы серьезный срок и весомый штраф.