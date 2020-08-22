Авторам проекта «Навальный» нужны новые дивиденды: Макаренко об «эвакуации» блогера

Вывоз «отравленного» Алексея Навального из России в Германию — организованная Западом спецоперация, чтобы придать блогеру ореол «невинно пострадавшего от рук российских властей мученика». Такое мнение «Политике Сегодня» высказал политик и общественный деятель Эрнест Макаренко.

«Это спецоперация выполнена против России и она будет продолжаться, как и весь "проект Навальный". Не важно, что послужило поводом: мнимое отравление, хотя, судя по сообщениям врачей, там не совсем об отравлении речь. Что это было, чья-то злая воля или просто абсолютная глупость самого Навального привела к такому состоянию, неизвестно, но сейчас используется любой повод, даже возникший спонтанно, нашими врагами против России», — убежден Макаренко

Как следует из статьи Федерального агенства новостей спонсором вывоза Навального в немецкую клинику Charite выступил фонд Cinema for Peace («Кино во имя мира»). Формально НКО не имеет отношения к политике, но ее фактическая деятельность далека от заявленных целей. Например, в 2014 году фонд организовал турне Pussy Riot в США, оплатив их встречи с американскими продюсерами и политиками. В 2018 году Cinema for Peace доставил в Charite связанного с Pussy Riot участника арт-группы «Война» Петра Верзилова. До этого его госпитализировали в Москве с признаками отравления. Правда позднее в Charite отметили, что «эвакуация» Верзилова была бессмысленна.

ФАН также напомнило, что другим куратором Pussy Riot выступает американская НКО The Voice Project. Она поддерживает любых «борцов с режимом» — вне зависимости от их творческого таланта, например, режиссера Кирилла Серебренникова, осужденного в России по статье о хищении 128,9 миллиона рублей у государства.

Глава The Voice Project Хантер Хини ранее удостоился отдельного расследования RT. В материале говорилось о тесной связи Хини с западными спецслужбами, по поручению которых он выполнял деликатные задачи в ЦАР. Последнее сближает его еще с одним «беглецом» — олигархом Михаилом Ходорковским, чей фонд спонсировал провальную поездку в ЦАР трех российских журналистов (Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев были убиты в Центральноафриканской республике при загадочных обстоятельствах).

Что The Voice Project, что Cinema for Peace, умудряются сочетать «гуманитарную» работу с действиями, напоминающими операции спецслужб.

По мнению Макаренко, такие совпадения вряд ли стали являются случайными.

«Это все взаимосвязано. Неслучайно его [Навального] лечит та же самая клиника, и не случайны здесь Верзилов и другие люди, которые проходили лечение от якобы отравлений. Они всегда использовались именно как повод лягнуть наше государство или лично президента РФ Владимира Путина. Сегодня мы видим, как немецкие газеты представляют эту историю. Понимаете, даже если бы Навальный споткнулся и разбил бровь или сломал руку, в этом сразу бы обвинили Путина лично, и наш режим, что мы его довели до такого состояния бедного-несчастного», — убежден политик.

Клиника Charite уже давно стала своеобразной Меккой для «отравленных режимом». Лечился в ней не только Верзилов, но еще и кандидат на пост президента Украины 2004 года Виктор Ющенко. В Charite тогда отмечали, что его могли отравить ядом. В этой же клинике «оздоровлялась» и украинский политический деятель Юлия Тимошенко.

Демонстративный увоз Навального в Германию — чисто политическая акция, которая мало общего имеет с заботой о его здоровье, уверен Макаренко.

«Наши врачи прекрасно бы справились с лечением Навального. Это акция чисто политическая. Все фонды и личности, которые причастны к эвакуации и этой информационной кампании — это все одна и та же структура. Все ноги растут из единого центра. С помощью различных организаций, они как спрут окутывают информационный мир и Россию, переворачивая все, как им выгодно. Не удивительна и причастность указанных лиц к этой политической акции, в которой был использован статист Навальный. Он здесь играет роль именно статиста. Он прекрасный повод для обвинения России», — выразил мнение политик.

Вместе с тем собеседник ПС не исключает, что Навальный может пойти по стопам Ходорковского и остаться в Европе, а само «отравление» было спланировано заранее. Макаренко напомнил, что блогер имеет множество долгов, проигранных судов, а также ликвидированную организацию ФБК (признана иноагентом). Кроме того, Навальному грозит реальный уголовный срок из-за оскорбления ветерана, напомнил политик.

«У Навального есть хороший шанс объявить себя политически преследуемым. Этот вопрос либо уже решен, либо будет обсуждаться. Ему могут предоставить убежище, чтобы он вещал оттуда. Тем более, что он теряет популярность в России. Люди устали от Навальногго, он теряет влияние у той среды, которую он хотел поднять для дестабилизиации в России. Авторам "проекта Навальный" нужно придумать новые формы, чтобы он приносил им новые дивиденды. Он может остаться там, или вернуться позже неким победителем из изгнания, чтобы начать в новом ключе борьбу против нашего народа и нашей страны. Все будет зависит от его здоровья и от интересов его кураторов», — заключил Макаренко.

Алексею Навальному стало плохо на борту самолета, следовавшего утром 20 августа из Томска в Москву. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске. Блогера доставили БСМП №1 и подключили к аппарату ИВЛ. Предположительно, причиной состояния Навального стало отравление. Утром 21 августа в Омск прибыли врачи из Германии. Родные блогера настаивали на его перевозке в одну из клиник Европы.

Вечером в пятницу омские врачи разрешили транспортировку: состояние Навального стабилизировалось, а родственники взяли на себя риски, связанные с перелетом. Утром в субботу самолет с Навальным прибыл в Берлин, его доставили в клинику Charite.