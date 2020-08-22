Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Европейский суд не счел опасным пребывание Навального в БСМП №1

Европейский суд не счел опасным пребывание Навального в БСМП №1

 Свыше 90 млн пассажиров воспользовались МЦД за 9 месяцев

Свыше 90 млн пассажиров воспользовались МЦД за 9 месяцев
Эксперт спрогнозировал ситуацию на рынке недвижимости

Эксперт спрогнозировал ситуацию на рынке недвижимости

 Немецкие СМИ назвали правильным "золотой маневр" Путина в кризис

Немецкие СМИ назвали правильным "золотой маневр" Путина в кризис
Спецоперация по вывозу Навального из РФ организована сомнительным фондом

Спецоперация по вывозу Навального из РФ организована сомнительным фондом

 Лукашенко обещал сохранить русский язык в Белоруссии

Лукашенко обещал сохранить русский язык в Белоруссии
Европейский суд не счел опасным пребывание Навального в БСМП №1

Европейский суд не счел опасным пребывание Навального в БСМП №1

 Свыше 90 млн пассажиров воспользовались МЦД за 9 месяцев

Свыше 90 млн пассажиров воспользовались МЦД за 9 месяцев
Эксперт спрогнозировал ситуацию на рынке недвижимости

Эксперт спрогнозировал ситуацию на рынке недвижимости

 Немецкие СМИ назвали правильным "золотой маневр" Путина в кризис

Немецкие СМИ назвали правильным "золотой маневр" Путина в кризис
Спецоперация по вывозу Навального из РФ организована сомнительным фондом

Спецоперация по вывозу Навального из РФ организована сомнительным фондом

 Лукашенко обещал сохранить русский язык в Белоруссии

Лукашенко обещал сохранить русский язык в Белоруссии
16:04   22 Августа 2020
Экономика

Немецкие СМИ назвали правильным "золотой маневр" Путина в кризис

Немецкие СМИ назвали правильным "золотой маневр" Путина в кризис

Решение президента России Владимира Путина по дедолларизации национальных активов оказалось наиболее верным в условиях пандемии коронавируса. О преимуществах "золотой стратегии" написало немецкое издание Die Welt.

Экономические аналитики из ФРГ скептически относились к решению провести дедолларизацию активов России. Ответственный редактор экономического отдела Die Welt Хольгер Цшепиц признался, что стратегия Владимира Путина оказалась наиболее выгодной в условиях пандемии коронавируса.

Россия усиливала свои резервы золотом, которое резко подорожало во время нестабильности финансовых рынков. Теперь РФ располагает активами на 600 млрд долларов, побив собственный рекорд 2008 года. Золотовалютная политика президента позволят повысить значимость России на международной арене.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#россия #путин #германия #золото #дедолларизация

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...