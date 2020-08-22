Немецкие СМИ назвали правильным "золотой маневр" Путина в кризис

Решение президента России Владимира Путина по дедолларизации национальных активов оказалось наиболее верным в условиях пандемии коронавируса. О преимуществах "золотой стратегии" написало немецкое издание Die Welt.

Экономические аналитики из ФРГ скептически относились к решению провести дедолларизацию активов России. Ответственный редактор экономического отдела Die Welt Хольгер Цшепиц признался, что стратегия Владимира Путина оказалась наиболее выгодной в условиях пандемии коронавируса.

Россия усиливала свои резервы золотом, которое резко подорожало во время нестабильности финансовых рынков. Теперь РФ располагает активами на 600 млрд долларов, побив собственный рекорд 2008 года. Золотовалютная политика президента позволят повысить значимость России на международной арене.