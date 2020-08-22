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Спецоперация по вывозу Навального из РФ организована сомнительным фондом

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15:58   22 Августа 2020
Политика

Спецоперация по вывозу Навального из РФ организована сомнительным фондом

Спецоперация по вывозу Навального из РФ организована сомнительным фондом

Операция по вывозу блогера Алексея Навального из РФ в Германию сделана по шаблону других историй, в которых принимали участие "отравленные борцы с режимом". Фигуранты инцидентов проходили лечение в немецкой клинике Charite.

Как стало известно, к спецоперации по вывозу Навального из страны причастен фонд Cinema for Peace, который оплачивает лечение блогера. Организация также покрывает режиссера Кирилла Серебренникова и куратора Pussy Riot Хантера Хини, который выполнял поручения иностранных спецслужб в Центральноафриканской Республике. Стоит отметить, что операцию в Африке финансировал беглый олигарх Михаил Ходорковский.

Череда инцидентов доказывает, что Навального специально оперативно вывезли из России в рамках спецоперации. Из блогера Запад сделает "мученика", который стал так называемой жертвой режима "властей РФ", пишет ФАН.

Телеканал RT сообщил, что жену Навального предупредили о возможном ухудшении состояния блогера.

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Автор: Яна Либерман
#германия #навальный #отравление

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