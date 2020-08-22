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 Лукашенко обещал сохранить русский язык в Белоруссии

Лукашенко обещал сохранить русский язык в Белоруссии
15:56   22 Августа 2020
Политика

Лукашенко обещал сохранить русский язык в Белоруссии

Лукашенко обещал сохранить русский язык в Белоруссии

Попытки уничтожить русский язык, которые распространяются по Республике Беларусь, недопустимы. О намерении противостоять этому процессу заявил президент страны Александр Лукашенко.

Лукашенко выступил перед участниками митинга в свою поддержку. Белорусский лидер также добавил, что в республике нет проблем с национальным вопросом. Представители разных народов не озлоблены друг на друга. Поэтому важно избежать межнациональных розней.

После президентских выборов 9 августа в Белоруссии проходят несанкционированные митинги, на которых некоторые пытаются поставить под сомнение итоги голосования. По данным ЦИК республики, Лукашенко смог набрать 80,1% голосов. Его оппонент Светлана Тихановская получила 10%-ную поддержку населения.

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Автор: Борис Нестеров
#митинг #белоруссия #лукашенко #русский язык

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