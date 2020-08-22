Лукашенко назвал постановочными кадры с "избиением" протестующих

Значительная часть заявлений о наличии у протестующих синяков, якобы полученных в результате действий ОМОН Белоруссии, является постановочными кадрами. Такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко.

По словам Лукашенко, несоответствия наблюдаются в 60% подобных случаев.

Жители Республики Беларусь участвуют в несанкционированных митингах, которые начались после выборов 9 августа. В некоторых городах акции сопровождались провокациями в адрес правоохранителей. По данным ЦИК Белоруссии, за Лукашенко проголосовали 80,1% жителей страны, Светлане Тихановской отдали предпочтение немногим более 10%.