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15:26   22 Августа 2020
Политика

Лукашенко назвал постановочными кадры с "избиением" протестующих

Лукашенко назвал постановочными кадры с "избиением" протестующих

Значительная часть заявлений о наличии у протестующих синяков, якобы полученных в результате действий ОМОН Белоруссии, является постановочными кадрами. Такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко.

По словам Лукашенко, несоответствия наблюдаются в 60% подобных случаев.

Жители Республики Беларусь участвуют в несанкционированных митингах, которые начались после выборов 9 августа. В некоторых городах акции сопровождались провокациями в адрес правоохранителей. По данным ЦИК Белоруссии, за Лукашенко проголосовали 80,1% жителей страны, Светлане Тихановской отдали предпочтение немногим более 10%.

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Автор: Руслан Неглинный
#белоруссия #лукашенко #митинги #постановка

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