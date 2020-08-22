Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Ежедневное употребление спиртного могло довести Навального до комы

Ежедневное употребление спиртного могло довести Навального до комы

 Будущий флагман российского флота: что известно об «Адмирале Нахимове»

Будущий флагман российского флота: что известно об «Адмирале Нахимове»
Эксперт напомнил о трех правилах инвестирования для новичков

Эксперт напомнил о трех правилах инвестирования для новичков

 Беглов подписал постановление по обеспечению выплат врачам Петербурга

Беглов подписал постановление по обеспечению выплат врачам Петербурга
Лукашенко назвал постановочными кадры с "избиением" протестующих

Лукашенко назвал постановочными кадры с "избиением" протестующих

 Российские разработчики придумали уникальный метод борьбы с беспилотниками

Российские разработчики придумали уникальный метод борьбы с беспилотниками
Ежедневное употребление спиртного могло довести Навального до комы

Ежедневное употребление спиртного могло довести Навального до комы

 Будущий флагман российского флота: что известно об «Адмирале Нахимове»

Будущий флагман российского флота: что известно об «Адмирале Нахимове»
Эксперт напомнил о трех правилах инвестирования для новичков

Эксперт напомнил о трех правилах инвестирования для новичков

 Беглов подписал постановление по обеспечению выплат врачам Петербурга

Беглов подписал постановление по обеспечению выплат врачам Петербурга
Лукашенко назвал постановочными кадры с "избиением" протестующих

Лукашенко назвал постановочными кадры с "избиением" протестующих

 Российские разработчики придумали уникальный метод борьбы с беспилотниками

Российские разработчики придумали уникальный метод борьбы с беспилотниками
15:23   22 Августа 2020
Наука

Американские ученые причислили утомляемость к симптомам рака

Американские ученые причислили утомляемость к симптомам рака

Общая слабость и вялость являются признаками развития рака кишечника. Такое заявление сделали специалисты из Медицинского центра Рочестерского в США.

Человек может перепутать такие ощущения с недосыпом. Если утомляемость не проходит в течение длительного времени, это повод обратиться к специалисту, чтобы выявить рак кишечника на ранней стадии. Онкологические заболевания поддаются успешному лечению, если их вовремя диагностировать, напомнили врачи.

Медикам, которые продолжают бороться с коронавирусом в Петербурге, выделят дополнительно 415 млн рублей, пишут "Невские новости". Соответствующее постановление подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов, об этом сообщили в пресс-службе городской администрации 22 августа.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#беглов #выплаты #рак #симптом

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...