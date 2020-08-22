Американские ученые причислили утомляемость к симптомам рака

Общая слабость и вялость являются признаками развития рака кишечника. Такое заявление сделали специалисты из Медицинского центра Рочестерского в США.

Человек может перепутать такие ощущения с недосыпом. Если утомляемость не проходит в течение длительного времени, это повод обратиться к специалисту, чтобы выявить рак кишечника на ранней стадии. Онкологические заболевания поддаются успешному лечению, если их вовремя диагностировать, напомнили врачи.

Медикам, которые продолжают бороться с коронавирусом в Петербурге, выделят дополнительно 415 млн рублей, пишут "Невские новости". Соответствующее постановление подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов, об этом сообщили в пресс-службе городской администрации 22 августа.