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15:23   22 Августа 2020
Экономика

Эксперт напомнил о трех правилах инвестирования для новичков

Эксперт напомнил о трех правилах инвестирования для новичков

Фондовый рынок России привлекает все больше игроков после снижения ставок по банковским вкладам. Заместитель председателя правления ФГ БКС Станислав Новиков напомнил о главных правилах, которые следует соблюдать неопытному инвестору.

Новичкам в игре на бирже следует помнить, что приобретение активов всегда сопряжено с риском. По этой причине не стоит вкладывать в ценные бумаги и облигации последние сбережения - гораздо рациональнее начинать приобретать активы при наличии "финансовой подушки безопасности". По мере погружения в процесс можно будет вкладывать все больше денег, не рискуя ошибиться.

На первых порах инвестору стоит обратить внимание на структурные продукты, которые предоставляют понятные условия и дополнительную защиту, сообщил эксперт "Российской газете". Еще одним важным принципом игры на бирже должна стать стратегия вложений. Не стоит выходить на биржи без четкого понимания целей инвестирования.

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Автор: Василий Пименов
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