Маркелов назвал антироссийскую публикацию Forbes классикой инфовойны

Западный журнал Forbes опубликовал материал о том, что Россия якобы может парализовать американскую экономику с помощью своего подводного флота. Статью прокомментировал эксперт в сфере политики Сергей Маркелов.

Авторы публикации полагают, что стратегическая уязвимость США связана с "покушением и блокировкой" российскими подлодками межконтинентальных подводных телекоммуникационных кабелей, которые проводят 99% трансокеанского трафика данных. Военная техника РФ, уверяют журналисты, способна на подобный маневр.

Политолог Сергей Маркелов в интервью изданию "Слово и Дело" заявил, что утверждение полуразвлекательного журнала не имеет никаких серьезных аргументов. Авторы статьи попытались создать иллюзию относительно того, что якобы владеют инсайдерской информацией, однако это не так, добавил эксперт. Маркелов назвал публикацию классическим элементом информационной войны.