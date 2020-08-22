Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Ежедневное употребление спиртного могло довести Навального до комы

Ежедневное употребление спиртного могло довести Навального до комы

 Будущий флагман российского флота: что известно об «Адмирале Нахимове»

Будущий флагман российского флота: что известно об «Адмирале Нахимове»
Эксперт напомнил о трех правилах инвестирования для новичков

Эксперт напомнил о трех правилах инвестирования для новичков

 Беглов подписал постановление по обеспечению выплат врачам Петербурга

Беглов подписал постановление по обеспечению выплат врачам Петербурга
Лукашенко назвал постановочными кадры с "избиением" протестующих

Лукашенко назвал постановочными кадры с "избиением" протестующих

 Российские разработчики придумали уникальный метод борьбы с беспилотниками

Российские разработчики придумали уникальный метод борьбы с беспилотниками
Ежедневное употребление спиртного могло довести Навального до комы

Ежедневное употребление спиртного могло довести Навального до комы

 Будущий флагман российского флота: что известно об «Адмирале Нахимове»

Будущий флагман российского флота: что известно об «Адмирале Нахимове»
Эксперт напомнил о трех правилах инвестирования для новичков

Эксперт напомнил о трех правилах инвестирования для новичков

 Беглов подписал постановление по обеспечению выплат врачам Петербурга

Беглов подписал постановление по обеспечению выплат врачам Петербурга
Лукашенко назвал постановочными кадры с "избиением" протестующих

Лукашенко назвал постановочными кадры с "избиением" протестующих

 Российские разработчики придумали уникальный метод борьбы с беспилотниками

Российские разработчики придумали уникальный метод борьбы с беспилотниками
15:12   22 Августа 2020
Армия

Маркелов назвал антироссийскую публикацию Forbes классикой инфовойны

Маркелов назвал антироссийскую публикацию Forbes классикой инфовойны

Западный журнал Forbes опубликовал материал о том, что Россия якобы может парализовать американскую экономику с помощью своего подводного флота. Статью прокомментировал эксперт в сфере политики Сергей Маркелов.

Авторы публикации полагают, что стратегическая уязвимость США связана с "покушением и блокировкой" российскими подлодками межконтинентальных подводных телекоммуникационных кабелей, которые проводят 99% трансокеанского трафика данных. Военная техника РФ, уверяют журналисты, способна на подобный маневр.

Политолог Сергей Маркелов в интервью изданию "Слово и Дело" заявил, что утверждение полуразвлекательного журнала не имеет никаких серьезных аргументов. Авторы статьи попытались создать иллюзию относительно того, что якобы владеют инсайдерской информацией, однако это не так, добавил эксперт. Маркелов назвал публикацию классическим элементом информационной войны.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#forbes #маркелов #инфовойна

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...