Российские разработчики придумали уникальный метод борьбы с беспилотниками
Специалисты из РФ смогли создать новую систему противовоздушной обороны для борьбы с беспилотными летательными аппаратами на основе опыта военных в Сирии. Об этом сообщили авторы издания Vedeng.
Беспилотники представляют большую опасность из-за своих небольших размеров. Однако российские специалисты разработали систему, которая способна отслеживать и поражать дроны на безопасном расстоянии. Технические возможности позволяют получить почти полный контроль над беспилотниками потенциального противника.
"Новая система позволяет отслеживать все беспилотники противника, тем самым существенно снижая эффективность их применения", — сообщили журналисты Vedeng.
Генерал ВС РФ Владимир Ляпоров отметил, что новая разработка создана на основании опыта военнослужащих в Сирии, пишет издание "Актуальные новости".