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 Российские разработчики придумали уникальный метод борьбы с беспилотниками

Российские разработчики придумали уникальный метод борьбы с беспилотниками
15:01   22 Августа 2020
Политика

Российские разработчики придумали уникальный метод борьбы с беспилотниками

Российские разработчики придумали уникальный метод борьбы с беспилотниками

Специалисты из РФ смогли создать новую систему противовоздушной обороны для борьбы с беспилотными летательными аппаратами на основе опыта военных в Сирии. Об этом сообщили авторы издания Vedeng.

Беспилотники представляют большую опасность из-за своих небольших размеров. Однако российские специалисты разработали систему, которая способна отслеживать и поражать дроны на безопасном расстоянии. Технические возможности позволяют получить почти полный контроль над беспилотниками потенциального противника.

"Новая система позволяет отслеживать все беспилотники противника, тем самым существенно снижая эффективность их применения", — сообщили журналисты Vedeng.

Генерал ВС РФ Владимир Ляпоров отметил, что новая разработка создана на основании опыта военнослужащих в Сирии, пишет издание "Актуальные новости".

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Автор: Ирина Большунова
#пво #беспилотник #бпла

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