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14:59   22 Августа 2020
Экономика

Беглов подписал постановление по обеспечению выплат врачам Петербурга

Беглов подписал постановление по обеспечению выплат врачам Петербурга

Дополнительные средства выделены на выплаты врачам в Петербурге. Соответствующее постановление подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

В соответствии с документом на обеспечение выплат медикам выделены дополнительные 415 млн рублей из резервного фонда городского правительства. На получение материальной поддержки могут претендовать медицинские работники и водители скорой (неотложной) помощи, которые пострадали от COVID-19. Пособия также получат семьи умерших медицинских работников, сообщают "Невские Новости".

Из резервного фонда петербургского правительства ранее выделили 1 млрд 508 млн рублей. Средства направили на материальную поддержку 4 956 медицинских работников. Также деньги перечислили 21 семье медицинских работников, которые умерли из-за диагноза "коронавирусная инфекция".

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Автор: Борис Нестеров
#врачи #беглов #господдержка

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