Баранец пояснил, какая проблема ожидает США при создании нового истребителя

Рассказы США о якобы создании нового палубного истребителя с увеличенной дальностью полета могут оказаться «сказкой для детей в песочнице», считает военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. В беседе с Федеральным агентством новостей он рассказал, какая проблема ожидает американцев при создании нового вооружения.

Эксперт прокомментировал сообщение о начале разработки США нового палубного боевого самолета. По словам журналистов из USNI News, истребитель заменит модели F-35C Lighting II, а также F/A-18E/F Super Hornet и EA-18G Growler. Кроме того, новое оружие получит «обновленные технологии и увеличенную дальность полета».

Баранец заметил, что у США есть привычка хвастаться новыми типами вооружений, которые в реальности могут не существовать. Такая бравада рассчитана на то, чтобы «давить на мозги» своих противников, считает он.

«Пока американцы не решат одну из проблем палубного истребителя, все россказни о дальности полета будут являться не более чем сказками для детей в песочнице. Такой самолет имеет разные типы двигателей: один для вертикального взлета, а другой для крейсерского полета. Пусть истребитель имеет даже три двигателя, но ему ведь нужно с собой брать еще боеприпасы. США не могут решить одну из важнейших проблем: как нарастить мощность двигателя, не меняя размеров самолета, — говорит Баранец.

Он заметил, что если США увеличат дальность полета истребителя, то количество бомб придется уменьшить. По словам Баранца, создание нового двигателя на данный момент является очень сложной задачей, поэтому американцам можно лишь рассчитывать на чудо.

«Дилемма между мощностью двигателей и весом боевой нагрузки является тупиком, который американцам вряд ли удастся преодолеть в ближайшие десятилетия», — сказал Баранец.

Первые консультации с представителями авиационной промышленности уже проведены, говорится в статье. Новый истребитель появится в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD). Журналисты подчеркнули, что опытный образец самолета должен быть готов к 2030 году, но ВМС планирует сдвинуть данный срок на более раннюю дату.

USNI News уверены: таким образом США приспособятся к новой стратегии, направленной на борьбу с Россией и Китаем. Комментируя подобного рода заявления, Баранец заметил, что это «типичный политический лозунг».

«В этом утверждении нет какого-либо военно-технического смысла. Многие, кто следит за ВПК США, часто ловят американцев на брехне. Иногда цифры, заявленные в тактико-технических характеристиках их нового оружия, приходится делить на три или четыре. Это — американская привычка хвастаться тем, чего нет, но с политической приправкой, направленной против своих противников», — резюмировал собеседник издания.

Напомним, новейший российский истребитель Су-57 уже в начале 2021 года поступит на вооружение в ВКС РФ. Ранее военный эксперт Борис Рожин в беседе с «Политикой Сегодня» заметил, что современный технологии фактически делают его принципиально новым самолетом.