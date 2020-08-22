Ежедневное употребление спиртного могло довести Навального до комы

Попавший в больницу с подозрением на отравление блогер Алексей Навальный употреблял большое количество алкогольных напитков во время поездки в Томск. Об этом сообщил источник в штабе признанного в РФ иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией".

Навальный и его сотрудники в первый день после заселения в томскую гостиницу отправились в ресторан "Вельвет" на ужин. Там блогер начал пить вино в больших количествах, сообщает источник. На следующий день после запланированных съемок компания снова отправилась в предприятие общепита, где продолжила употреблять спиртное, пишет Федеральное агентство новостей. На третий день ситуация повторилась. Блогер и его товарищи выпивали сначала в номере отеля, затем направились в "Вельвет".

Следующим утром Навальный с коллегами должны были вылететь из Томска в Москву. Главе ФБК стало плохо на борту самолета, экипаж вынужден был совершить экстренную посадку в Омске. Там блогера госпитализировали. Не исключено, что причиной комы Навального могли стать его ежедневные алкогольные гулянки. К тому же блогер больше месяца сидел на антидепрессантах.

Отечественные политологи предполагают, что Навальный мог прикрыть отравлением попытку сбежать на Запад. Медицинский самолет из Германии доставил главу ФБК в немецкий аэропорт утром 22 августа. Политический обозреватель Дмитрий Бабич не исключает, что блогер может не вернуться на родину.