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14:10   22 Августа 2020
Общество

Участники хабаровских митингов теряют интерес к шествиям

Участники хабаровских митингов теряют интерес к шествиям

Настроение общественности в Хабаровске улучшит усиленный диалог с народом, сообщил глава Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов.

Очередной митинг в Хабаровске в поддержку бывшего главы края Сергея Фургала, арестованного по подозрению в организации убийств, начался 22 августа. Жители Хабаровска седьмую неделю подряд выходят на улицы города. По данным пресс-службы местной администрации, шествие собрало 1,5 тысяч граждан. Это говорит о том, что протестные настроения угасают, потому что сейчас на улицы города вышло на четверть меньше людей, чем неделю назад, рассказал глава Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов.

"В первую очередь снижение количества участников связано с тем, что у митингующих нет какой-то конкретной программы, цели, того, что могло бы их объединить и отсутствуют позитивные намерения", — заявил эксперт.

Также Иванов подчеркнул, что "накал страстей" снизился из-за назначения Михаила Дегтярева исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края. Он представляет ту же партию, что и экс-губернатор края, пишет "Экономика сегодня". Также эксперт отметил, что и сами участники шествий постепенно теряют к ним интерес.

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Автор: Борис Нестеров
#хабаровск #митинги #фургал

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