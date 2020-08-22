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13:51   22 Августа 2020
Политика

МИД РФ раскритиковал доклад Сената США за отсутствие реальных фактов

МИД РФ раскритиковал доклад Сената США за отсутствие реальных фактов

Доклад спецкомитета по разведке Сената Конгресса США о якобы имевшем место "вмешательстве" России в американские президентские выборы не содержит реальных фактов и свидетельств. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Официальный представитель российского МИД прокомментировала последнюю часть доклада Сената Конгресса США. По ее словам, этот раздел не подразумевает наличие доказательств, как и предыдущие.

"Как и выпущенные ранее разделы доклада, реальных фактов и свидетельств последняя часть не содержит", — сказала она.

Спецпрокурор Роберт Мюллер почти два года пытался найти доказательства якобы "вмешательства" Москвы в президентские выборы в США. Расследование обошлось федеральному бюджету в 30 млн долларов и завершилось полным провалом, пишет Федеральное агентство новостей.

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Автор: Руслан Неглинный
#сша #доклад #сенат

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