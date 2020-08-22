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13:31   22 Августа 2020
Общество

Замглавы Минкомсвязи РФ назвал сроки появления 5G в России

Замглавы Минкомсвязи РФ назвал сроки появления 5G в России

Российским операторам поступило предложение от отечественных производителей телекоммуникационного оборудования протестировать сети связи пятого поколения (5G). Об этом сообщил замглавы Минкомсвязи РФ Олег Иванов.

Заседание рабочей группы по этому вопросу состоялось на днях в рамках АНО "Цифровая экономика". Российские операторы заинтересовались предложением провести тесты на отечественном оборудовании. Срок запуска сетей пятого поколения может увеличиться на год-полтора в случае строительства 5G на российских разработках. Города-миллионники должны быть покрыты сетью к 2022 году, остальные населенные пункты —еще через два года, рассказал Иванов.

Запуск 5G в РФ осложняется ситуацией с необходимыми для сети частотами, которые заняты другими службами, в том числе военными. Замминистра выразил надежду на двусторонний диалог по решению этого вопроса и заявил, что ведомство продолжает работать в необходимом направлении.

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Автор: Кристина Мокроусова
#минкомсвязь #оператор #5g

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