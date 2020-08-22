Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Замглавы Минкомсвязи РФ назвал сроки появления 5G в России

Замглавы Минкомсвязи РФ назвал сроки появления 5G в России

 ВЦИОМ: Более 40% россиян согласны вакцинироваться от коронавируса

ВЦИОМ: Более 40% россиян согласны вакцинироваться от коронавируса
Сенатор Рязанский объяснил механизм повышения пенсий в 2020 году

Сенатор Рязанский объяснил механизм повышения пенсий в 2020 году

 Спрос на драгоценные камни вырос во время пандемии

Спрос на драгоценные камни вырос во время пандемии
МИД РФ раскритиковал доклад Сената США за отсутствие реальных фактов

МИД РФ раскритиковал доклад Сената США за отсутствие реальных фактов

 Жириновский оценил работу Дегтярева в Хабаровском крае

Жириновский оценил работу Дегтярева в Хабаровском крае
Замглавы Минкомсвязи РФ назвал сроки появления 5G в России

Замглавы Минкомсвязи РФ назвал сроки появления 5G в России

 ВЦИОМ: Более 40% россиян согласны вакцинироваться от коронавируса

ВЦИОМ: Более 40% россиян согласны вакцинироваться от коронавируса
Сенатор Рязанский объяснил механизм повышения пенсий в 2020 году

Сенатор Рязанский объяснил механизм повышения пенсий в 2020 году

 Спрос на драгоценные камни вырос во время пандемии

Спрос на драгоценные камни вырос во время пандемии
МИД РФ раскритиковал доклад Сената США за отсутствие реальных фактов

МИД РФ раскритиковал доклад Сената США за отсутствие реальных фактов

 Жириновский оценил работу Дегтярева в Хабаровском крае

Жириновский оценил работу Дегтярева в Хабаровском крае
13:06   22 Августа 2020
Общество

ВЦИОМ: Более 40% россиян согласны вакцинироваться от коронавируса

ВЦИОМ: Более 40% россиян согласны вакцинироваться от коронавируса

Почти половина населения России согласна пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. Данные опроса опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения.

Первая в мире вакцина "Спутник V" от COVID-19 была создана в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). О ее регистрации объявили 12 августа. Вся оперативная и точная информация по статистике коронавируса в России отражена на официальном сайте стопкоронавирус.рф.

Российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" будут испытывать в Мексике. Об этом ранее заявил глава мексиканского МИД. Россия отправит более двух тысяч доз препарата.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#россияне #вакцина #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...