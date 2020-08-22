ВЦИОМ: Более 40% россиян согласны вакцинироваться от коронавируса

Почти половина населения России согласна пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. Данные опроса опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения.

Первая в мире вакцина "Спутник V" от COVID-19 была создана в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). О ее регистрации объявили 12 августа. Вся оперативная и точная информация по статистике коронавируса в России отражена на официальном сайте стопкоронавирус.рф.

Российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" будут испытывать в Мексике. Об этом ранее заявил глава мексиканского МИД. Россия отправит более двух тысяч доз препарата.