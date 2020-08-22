Сенатор Рязанский объяснил механизм повышения пенсий в 2020 году

Размер пенсии не должен быть ниже прожиточного минимума, поэтому инициированное Минтруда повышение прожиточного минимума приведет к росту пенсии. Об этом сообщил первый замглавы Комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский.

Минтруд готовит документ о пересмотре размера прожиточного минимума. Для пенсионеров показатель предлагается увеличить до 9 тысяч 422 рублей, что на 5,3% больше актуального. Законодательством установлено, что пенсия для неработающего пенсионера в России не должна быть ниже. Поэтому и размер пенсионной выплаты для пожилых граждан будет увеличен.

Прожиточный минимум не связан напрямую с пенсией, однако пожилые россияне получают надбавки для уравнивания. Решение Минтруда повлияет на эти доплаты, объяснил Рязанский в беседе с ФБА "Экономика сегодня". Он уточнил, что этот процесс не является индексацией пенсий или непосредственным ростом. Это явление вытекает из законодательства России.