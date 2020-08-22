Спрос на драгоценные камни вырос во время пандемии

Люди на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции стали больше интересоваться вложением денег в ювелирные украшения для диверсификации рисков.

Специалист по инвестированию в драгоценные камни, основатель швейцарской компании Gem Project Ольга Бровчук в комментарии РИА Новости отметила, что весной онлайн-аукционы показали повышенную активность, хотя достойные предложения были весьма ограничены. В кризисный период коллекционеры не изменили своей страсти, но стали подходить к покупкам более осознанно. В целом приобретение ювелирного украшения рассматривается сейчас как сбережение средств на черный день или подарок.

Владелец магазина винтажных часов Рой Давидофф подтвердил, что интерес покупателей к качественной продукции серьезно вырос. Они перестали доверять банкам и валютам, решили минимизировать риски и расширить направления инвестиций. Покупка винтажных часов сравнима с инвестицией в золото, бриллианты или недвижимость. По его мнению, данный тренд наверняка продолжится и после пандемии.