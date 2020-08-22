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 Спрос на драгоценные камни вырос во время пандемии

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12:40   22 Августа 2020
Экономика

Спрос на драгоценные камни вырос во время пандемии

Спрос на драгоценные камни вырос во время пандемии

Люди на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции стали больше интересоваться вложением денег в ювелирные украшения для диверсификации рисков.

Специалист по инвестированию в драгоценные камни, основатель швейцарской компании Gem Project Ольга Бровчук в комментарии РИА Новости отметила, что весной онлайн-аукционы показали повышенную активность, хотя достойные предложения были весьма ограничены. В кризисный период коллекционеры не изменили своей страсти, но стали подходить к покупкам более осознанно. В целом приобретение ювелирного украшения рассматривается сейчас как сбережение средств на черный день или подарок.

Владелец магазина винтажных часов Рой Давидофф подтвердил, что интерес покупателей к качественной продукции серьезно вырос. Они перестали доверять банкам и валютам, решили минимизировать риски и расширить направления инвестиций. Покупка винтажных часов сравнима с инвестицией в золото, бриллианты или недвижимость. По его мнению, данный тренд наверняка продолжится и после пандемии.

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Автор: Яна Либерман
#инвестиции #вложения #драгоценные камни #пандемия #ювелирные украшения

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