Продюсер фильма "Шугалей-2" рассказал о достоинствах картины

Выход фильма "Шугалей-2" послужит информационным поводом, который поможет ускорить освобождение российских социологов из ливийской тюрьмы. Соответствующее заявление сделал продюсер кинокартины Сергей Щеглов.

По мнению эксперта, которым он поделился с "НьюИнформ", вторая часть фильма будет не менее достойной, чем первая. Выход сиквела боевика поспособствует тому, что о проблеме узнает большее количество граждан, что заставит их задуматься о происходящем в столице североафриканского государства.

Кроме того, Щеглов уверен, что есть повод задуматься и официальным представителям Ливии, где сейчас прибывают россияне. Власти североафриканской страны увидят, что судьба социологов волнует миллионы людей. Это и есть информационный повод, который повлияет на скорейшее освобождение исследователей, резюмировал спикер.